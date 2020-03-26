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Распространение коронавируса нового типа

Власти КБР просят туристов воздержаться от поездок в республику в ближайшую неделю

С 28 аперля ряд гостиниц и кафе также приняли решение о временном закрытии

НАЛЬЧИК, 26 марта. /ТАСС /. Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики (КБР) просит жителей других регионов России воздержаться от поездок в республику во время длительных выходных. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе ведомства.

"Убедительно просим воздержаться от поездок в Приэльбрусье и другие туристические дестинации Кабардино-Балкарии в течение всего периода, пока действуют особые меры. Призываем туристический бизнес проявить гражданскую сознательность и на время отказаться от проведения туров и региональных экскурсионных программ", - говорится в сообщении.

МЧС также рекомендует альпинистам спуститься с Эльбруса как можно раньше. "На горе Эльбрус в настоящее время остаются семь человек, все они граждане России, идут на восхождение. Мы рекомендовали им спуститься вниз как можно скорее", - сообщил ТАСС замначальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

Ранее сообщалось, что все канатные дороги у подножия высшей точки Европы горы Эльбрус (высота над уровнем моря 5642 м. - прим. ТАСС) в КБР закрываются на длительное время с 28 марта. Ряд гостиниц и кафе также приняли решение о временном закрытии, - отметили в Минкуротов КБР. По данным ведомства регион ежегодно посещают сотни тыс. отдыхающих, по итогам 2019 года в Кабардино-Балкарии побывало 602 тыс. туристов

По состоянию на 26 марта в КБР подтверждено четыре случая заражения коронавирусом. Двое заразившихся ранее побывали за границей, еще двое контактировали с ними, их состояние оценивается медиками как стабильное. Всего в госпитале Нальчика, где лечат заразившихся коронавирусом, находятся 27 человек.

В среду глава КБР Казбек Коков запретил на территории республики проведение культурно-массовых, спортивных, развлекательных, просветительских мероприятий. Согласно его указу также приостанавливается работа точек общественного питания, если у них нет отдельного зала обслуживания посетителей вместимостью не более 50 человек. Закрыты для посетителей музеи, театры, зоопарки, фитнес-центры, бассейны, кинотеатры и выставочные центры, также запрещено курение кальяна в общественных местах и кафе. Гражданам старше 65 лет рекомендовано не посещать общественные места.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияКоков, Казбек ВалерьевичРаспространение коронавируса нового типа
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