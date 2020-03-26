Во Владикавказе благоустроят 16 общественных зон

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии благоустроят до конца года 16 общественных зон в городе Владикавказ в рамках проекта "Городская среда". Об этом сообщили в четверг в пресс-службе регионального отделения партии "Единая России".

"Как обычно с приходом весны у нас начинаются приятные хлопоты - стартуют работы по благоустройству в рамках проекта "Городская среда". В этом году в столице республики будет приведено в надлежащий вид 16 общественных зон", - цитирует пресс-служба Ортабаева.

На благоустроенных зонах будут созданы удобные лавочки, современные элементы освещения, прогулочные дорожки и газоны.

Одна из зон отдыха появится во Владикавказе на проспекте Доватора. Ранее с соответствующей просьбой жители района обратились к региональному отделению партии.

Проект "Городская среда" реализуется четвертый год, за это время приведены в Северной Осетии в порядок сотни дворов и десятки общественных территорий.