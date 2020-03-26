Островам и мысам в Арктике предложили присвоить имена ветеранов-гидрографов Севфлота

СЕВЕРОМОРСК /Мурманская область/, 26 марта. /ТАСС/. Северный флот предложил присвоить нескольким островам и мысам в Архангельской области имена участников Северной гидрографической экспедиции. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы флота.

"Инициативу Северного флота о присвоении наименований 10 ранее безымянным мысам и островам на территории Приморского района и архипелага Новая Земля поддержали депутаты Архангельского областного собрания", - сообщили в пресс-службе. Присвоить имена заслуженных ветеранов-гидрографов предлагается для увековечения памяти Северной гидрографической экспедиции.

По информации флота, пяти мысам на Новой Земле предложили присвоить имена Льва Владимирского, Федора Афанасенкова, Бориса Буланова, Василия Мамонтова и Ивана Мороза, а трем островам - имена Всеволода Бухмейрера, Валентина Кузнецова и Игоря Осокина. Новые названия также могут получить и две части некогда единого острова Нортбрук на архипелаге Земля Франца-Иосифа, разделенного образовавшимся проливом. Им предлагается присвоить наименования Западный Нортбрук и Восточный Нортбрук.

Северная гидрографическая экспедиция была создана 10 мая 1924 года приказом помощника главнокомандующего Вооруженными силами СССР по морским делам для гидрографического изучения побережий Баренцева и Белого морей. Исследовательская работа в Арктике продолжается и в наши дни, только за минувшие пять лет, уточнили на флоте, его гидрографами было открыто более 30 новых географических объектов, вызванных климатическими изменениями, собран важный материал, имеющий историческое значение.

"В 2019 году коллектив авторов гидрографической службы в составе объединенного проекта "Географические открытия, сделанные гидрографической службой Северного флота в ходе океанографических исследований в Арктике" стал победителем в Национальной премии "Хрустальный компас". В данном проекте были обобщены все сделанные гидрографами открытия на архипелагах Новая Земля и Земля Франца-Иосифа в 2015-2018 годах", - указано в сообщении.

В Архангельском областном собрании депутатов ТАСС подтвердили, что инициатива Северного флота одобрена на сессии 25 марта, после подписания постановления о присвоении наименований безымянным объектам в Арктике главой региона и его вступления в силу этот документ направят в Росреестр, который и примет окончательное решение о присвоении названий географическим объектам в Баренцевом море.