Завод по производству сушеных овощей и фруктов к лету построят на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 26 марта. /ТАСС/. Современный завод по производству сушеных овощей и фруктов построят на территории регионального индустриального парка в Невинномысске. Стоимость проекта превышает 100 млн рублей, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе губернатора Ставропольского края.

"В Ставропольском крае дан старт строительству современного завода по производству сушеных овощей и фруктов. Он будет расположен на территории регионального индустриального парка в Невинномысске", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, стоимость инвестиционного проекта превышает 100 млн рублей. Запуск первой очереди производства мощностью около 2,5 тыс. т готовой продукции в год планируется летом 2020 года. Объем перерабатываемого сырья составит 18,5 тыс. т. На предприятии будет создано свыше 40 рабочих мест.

В торжественном старте закладке первой очереди предприятия приняли участие губернатор Владимир Владимиров, генеральный директор компании-инвестора "ЭкоДар" Ольга Шевченко.

Невинномысск является единственным моногородом Ставропольского края, градообразующее предприятие - производитель минеральных удобрений "Невинномысский азот". Решение о создании ТОР "Невинномысск" принято правительством РФ в декабре 2017 года, резидентам предоставляются налоговые льготы. В 2018 году в экономику моногорода инвесторы вложили более 14 млрд рублей.