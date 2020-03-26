Крупнейший производитель аэрозолей на Ставрополье в пять раз увеличит выпуск антисептиков

ПЯТИГОРСК, 26 марта. /ТАСС/. Крупнейший российский производитель аэрозольной косметики АО "Арнест" (Ставропольский край) в условиях распространения коронавируса в стране и мире увеличит объем производства антисептиков, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и связи региона.

"С 30 марта предприятие ежедневно будет производить до полумиллиона единиц дезинфекторов. Увеличение объемов выпуска антисептиков связано с мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, кроме производства продукции в аэрозольной упаковке объемом 250 мл предприятие начнет выпуск в новой таре - флаконах на 50 и 250 мл, а также алюминиевых тубах массой 25 г.

Завод уже наладил поставки антисептиков в торговые и аптечные сети края. Также продукция представлена в крупных интернет-магазинах.

"Сейчас в приоритете у производителей дезинфицирующих средств и медицинских изделий - снабжение региональных медучреждений, а также других социально-значимых объектов. Предприятия готовы сотрудничать с работодателями и снабжать их дезинфекантами для обеспечения штатных сотрудников защитными средствами", - приводятся в сообщении слова министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Виталия Шульженко.