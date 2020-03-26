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Детские сады на Ставрополье будут работать в "выходную" неделю

По словам главы Ставрополья Владимира Владимирова, родители, чья профессиональная деятельность не прекращается в предстоящие нерабочие дни, должны иметь возможность отвести детей в детские сады

ПЯТИГОРСК, 26 марта. /ТАСС/. Глава Ставрополья Владимир Владимиров поручил обеспечить работу детских садов на период продолжительных выходных. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе губернатора.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в среду для поддержки в условиях распространения коронавируса предложил сделать следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат.

"В связи тем, что в этот период продолжают функционировать непрерывно действующие организации - медицинские и аптечные учреждения, торговые сети, аварийные и спасательные службы, Губернатор поручил министерству образования края обеспечить возможность работы всех детских дошкольных учреждений", - говорится в сообщении.

По словам Владимирова, родители, чья профессиональная деятельность не прекращается в предстоящие нерабочие дни, должны иметь возможность отвести детей в детские сады.

Отмечается, что в школах края продолжают действовать каникулы, объявленные до 12 апреля. Глава края обратил особое внимание на то, что учебный процесс должен быть возобновлен вовремя и независимо от обстоятельств.

По информации пресс-службы, министерству образования края совместно с региональным министерством энергетики, промышленности и связи дано поручение проработать организационные и технические возможности дистанционного обучения во всех школах края.

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РоссияСКФОСтавропольский край
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