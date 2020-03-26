{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Владикавказе открылся волонтерский центр "Единой России"

По данным пресс-службы регионального отделения партии, он объединил порядка 300 добровольцев

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 марта. /ТАСС/. Волонтерский центр "Единой России" открылся во Владикавказе для помощи жителям Северной Осетии в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Волонтерский центр объединил порядка 300 добровольцев, готовых прийти на помощь представителям старшего поколения, находящимся в группе риска. Это одинокие пенсионеры, ветераны войны, инвалиды", - говорится в сообщении.

Добровольцы готовы оказать помощь жителям республики в доставке на дом продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости. Любой человек, которому требуется поддержка, может обратиться на горячую линию волонтерского центра по номеру 8(918)823-07-08 (930708). Колл-центр работает ежедневно с 09:00 до 20:00 мск.

Волонтерский центр открыт на базе Общественной приемной партии. К работе привлечен партийный актив, "Молодая Гвардия Единой России", а также активисты движения "Волонтеры Победы".

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
ФРДВ предоставит пятую часть необходимых средств для борьбы с коронавирусом в ДФО
Объем участия фонда составит 200 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС