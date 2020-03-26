Во Владикавказе открылся волонтерский центр "Единой России"

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 марта. /ТАСС/. Волонтерский центр "Единой России" открылся во Владикавказе для помощи жителям Северной Осетии в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

"Волонтерский центр объединил порядка 300 добровольцев, готовых прийти на помощь представителям старшего поколения, находящимся в группе риска. Это одинокие пенсионеры, ветераны войны, инвалиды", - говорится в сообщении.

Добровольцы готовы оказать помощь жителям республики в доставке на дом продуктов, медикаментов, товаров первой необходимости. Любой человек, которому требуется поддержка, может обратиться на горячую линию волонтерского центра по номеру 8(918)823-07-08 (930708). Колл-центр работает ежедневно с 09:00 до 20:00 мск.

Волонтерский центр открыт на базе Общественной приемной партии. К работе привлечен партийный актив, "Молодая Гвардия Единой России", а также активисты движения "Волонтеры Победы".