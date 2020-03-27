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Распространение коронавируса нового типа

ФРДВ предоставит пятую часть необходимых средств для борьбы с коронавирусом в ДФО

Объем участия фонда составит 200 млн рублей
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (ФРДВ, входит в ВЭБ.РФ) предоставит 200 млн рублей из 1 млрд необходимых для закупки средств индивидуальной защиты и оборудования для медучреждений ДФО для борьбы с коронавирусом, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе фонда.

Поручение о выделении 1 млрд на эти цели дал вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В пяти из 11 регионов округа зарегистрировано 24 случая заражения.

"Объем участия фонда - 200 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

Регионы получат средства от ФРДВ в рамках первого транша в 250 млн рублей, средства также выделит крупнейший российский золотодобытчик "Полюс". Еще 750 млн рублей планируется привлечь из других источников. К участию в программе приглашены крупные компании, реализующие инвестпроекты либо имеющие промышленные активы на территории макрорегиона.

ФРДВ учрежден для ускоренного развития дальневосточного региона и Арктической зоны РФ, содействует притоку инвестиций с помощью предоставления льготного (5% годовых в рублях) и долгосрочного финансирования приоритетных инвестиционных проектов, разрабатывает цифровые отраслевые сервисы.

Теги
РоссияДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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