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75-летие Победы

Хабаровский край принял "Эстафету Победы" у Приморья

Приморье ранее принимало эстафету от Сахалинской области

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта. /ТАСС/. Церемония передачи главных символов патриотической акции "Эстафета Победы" - изображения Ордена Отечественной войны и пограничного знака, состоялась в поселке Лучегорск на севере Приморья. Эстафету принял Хабаровск, сообщается на сайте правительства Приморского края.

"В Лучегорске состоялась церемония передачи главных символов грандиозной патриотической акции "Эстафета Победы" - изображения Ордена Отечественной войны и пограничного знака - от Приморья Хабаровскому краю. Торжественное мероприятие развернулось в городском парке "Патриот", - говорится в сообщении.

Приморье, в свою очередь, принимало "Эстафету Победы" от Сахалинской области. За несколько дней мероприятия в рамках акции состоялись более чем в десяти городах и селах Приморского края. Ее главная цель - укрепить единство и исторически сложившуюся дружбу стран Содружества Независимых Государств, сохранить память о героическом противостоянии советского народа фашизму, а также приобщить подрастающее поколение к истории Отечества.

Старт эстафете был дан 5 февраля в Мурманске и Бресте. Маршрут проходит вдоль государственной границы России, Республики Беларусь и других государств СНГ. Его общая протяженность составляет более 60 тысяч километров.

Патриотическая акция "Эстафета Победы" завершится 28 мая на День пограничника в Москве. Один из символов эстафеты будет передан на хранение в Музей Победы на Поклонной горе, второй - в Центральный пограничный музей ФСБ России.

Теги
РоссияПриморский крайХабаровский крайДальний Восток75-летие Победы
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