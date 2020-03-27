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Распространение коронавируса нового типа

Центр помощи в период коронавируса открылся на базе СКФУ

В его деятельности предусмотрены четыре направления: "Поддержка старшего поколения", "Цифровые волонтеры", "Волонтеры-репетиторы", "Волонтеры-медики"

ПЯТИГОРСК, 27 марта. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), который является крупнейшим университетом Северного Кавказа, открыл Центр помощи в период профилактики эпидемии коронавируса. Уже 60 добровольцев готовы стать волонтерами-репетиторами и цифровыми волонтерами, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе вуза.

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"На базе Северо-Кавказского федерального университета начал работу "Центр помощи в период профилактики эпидемии COVID-19". В его деятельности предусмотрены четыре направления: "Поддержка старшего поколения", "Цифровые волонтеры", "Волонтеры-репетиторы", "Волонтеры-медики", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на данный момент в числе добровольцев 60 человек. Стать волонтером центра может любой представитель университета.

"Цифровые волонтеры помогут студентам и преподавателям вуза организовать онлайн-занятия, разобраться с образовательным порталом "Электронный кампус СКФУ" и подключить необходимые приложения. Представителей старшего поколения добровольцы консультируют по вопросам работы в интернете. Волонтеры-репетиторы проведут вебинары для всех желающих по английскому, французскому или арабскому языкам", - отмечается в пресс-релизе.

Сообщается, что волонтеры-медики окажут содействие сотрудникам Медицинского центра СКФУ при проведении профилактической и разъяснительной работы, помогут заполнить документы, то есть будут заниматься деятельностью, не предполагающей осуществления медицинских манипуляций.

"Работа волонтеров направления "Поддержка старшего поколения" будет направлена на то, чтобы помочь пожилым людям разобраться с сервисами, которые помогут взаимодействовать с внешним миром. А также мы будем покупать для них продукты и лекарства", - приводятся в сообщении слова руководителя данного направления Юлии Жидковой. Центр помощи осуществляет свою деятельность по акции "Мы вместе".

О коронавирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайРаспространение коронавируса нового типа
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