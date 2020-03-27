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Две фабрики Чечни займутся пошивом масок для поставки в аптеки региона

В сутки они будут производить около 4 тыс. масок

ГРОЗНЫЙ, 27 марта. /ТАСС/. Власти Чечни определили две фабрики, которые займутся пошивом медицинских масок для поставки в аптечные сети республики, в сутки они будут производить около 4 тыс. масок, сообщил ТАСС руководитель оперативного штаба по противодействию распространения коронавируса в республике, вице-премьер Шахид Ахмадов.

"Министерство промышленности Чечни определило две швейные фабрики, которые по заказу Минздрава республики для аптечных сетей региона будут шить медицинские маски. Там не такой большой объем - в сутки до 4 тыс. масок, в дальнейшем возможно увеличение производства. Пока производство будет ориентированно только на регион", - сказал Ахмадов.

По его словам, регион закупил также дополнительно 1 млн масок. "Минздрав республики закупил у поставщиков 1 млн медицинских масок. А сотрудники медучреждений республики шьют марлевые маски дома сами", - добавил руководитель оперштаба.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня
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