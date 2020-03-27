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В Железноводске за самое интересное занятие дома на недельных выходных подарят смартфон

Необходимо снять фото или видео и опубликовать в социальных сетях под единым хештегом #ЯдомаЖелезно"

ПЯТИГОРСК, 27 марта. /ТАСС/. Конкурс "Я дома Железно" запустили в Железноводске Ставропольского края. Автор самого интересного фото или видео того, как он проводит дома в период недельных выходных из-за коронавируса, получит смартфон, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе городской администрации.

Президент РФ Владимир Путин в ходе обращения к россиянам в среду для поддержки в условиях распространения коронавируса предложил сделать следующую неделю нерабочей с сохранением зарплат. Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в четверг подписал постановление о введении в регионе дополнительных мер для снижения рисков распространения коронавируса. С 28 марта по 6 апреля приостановят работу развлекательные заведения, кинотеатры, рынки и салоны красоты.

"Жителей и гостей курорта приглашают принять участие в интерактивном конкурсе "Я дома". Правила просты: необходимо снять фото или видео того, как вы проводите выходные дома, придумать интересную и веселую подпись, а затем прислать в Direct официального аккаунта администрации Железноводска в Instagram или опубликовать в социальных сетях под единым хештегом #ЯдомаЖелезно", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что пользователь, чье фото или видео наберет самое большое количество лайков, получит специальный приз от главы Железноводска Евгения Моисеева - смартфон.

Отмечается, что итоги подведут онлайн в День космонавтики 12 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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