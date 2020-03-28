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Распространение коронавируса нового типа

Амурский судостроительный завод впервые за все время работы остановит производство

Ограничения будет действовать до 5 апреля

ХАБАРОВСК, 28 марта. /ТАСС/. ПАО "Амурский судостроительный завод" решил полностью остановить производство с 30 марта по 5 апреля, включая исполнение гособоронзаказа, в целях профилактики распространения коронавируса. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе компании.

25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса, но с сохранением зарплат.

"Завод не будет работать с 30 марта по 5 апреля и не будет выполнять гражданские и оборонный заказы. Это пять гражданских судов и три военных. Заболевших коронавирусом сотрудников на предприятии нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе завода.

Для предприятия это первая остановка в таких масштабах. Во время наводнений 2013 и 2019 годов завод продолжал работать, однако, во время паводка в 2013 году, производственные мощности предприятия несколько снижались.

Кроме того, из-за распространения в России коронавируса, заводу придется внести коррективы и в другие планы работы. Так, 30 апреля предприятие планировало спустить на воду судно-спасатель, но теперь решено перенести торжественное мероприятие на более поздний срок. Пока о предполагаемой дате спуска на воду нового судна не сообщается.

Амурский судостроительный завод - крупнейшее судостроительное предприятие на Дальнем Востоке. Владеет производственными мощностями и технологиями для строительства и ремонта кораблей и судов военного и гражданского назначения водоизмещением до 25 тыс. тонн.

Теги
РоссияХабаровский крайРаспространение коронавируса нового типа
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