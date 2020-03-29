Сезонную дорогу из Ненецкого АО в Коми полностью закрыли для движения

ТАСС, 29 марта. Зимнюю дорогу Нарьян-Мар - Усинск, соединяющую Ненецкий автономный округ (НАО) с Республикой Коми, в воскресенье закрыли для движения транспорта. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по НАО.

"На зимней автодороге Нарьян-Мар - Усинск движение закрыто для всех видов транспорта", - говорится в сообщении.

По информации Севгидромета, в регионе было объявлено штормовое предупреждение. Скорость ветра на западном побережье достигнет 17-22 м/с, а порывы - 30-33 м/с. Температура воздуха днем прогнозируется до 2 градусов тепла.

НАО не имеет постоянного наземного транспортного сообщения с другими регионами. Грузы в округ завозят во время короткой летней навигации по реке Печоре и морю, а также частично по зимнику. Работы по его сооружению начинаются поздней осенью с приходом морозов, этой зимой проезд по зимнику открыли 27 декабря.