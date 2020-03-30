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Во Владикавказе впервые установили умный домофон

В "Ростелекоме" отметили, что жители дома смогут с помощью мобильного приложения удаленно открывать дверь в подъезд, держать под контролем придомовую территорию

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 марта. /ТАСС/. "Ростелеком" впервые установил умный домофон в многоэтажном доме во Владикавказе, сообщили в пресс-службе компании.

"В столице Северной Осетии появился первый умный домофон от "Ростелекома". Обладателями цифрового сервиса стали жильцы дома № 23А по улице Астана Кесаева во Владикавказе. Теперь жители многоэтажки смогут с помощью мобильного приложения удаленно открывать дверь в подъезд, держать под контролем придомовую территорию, видеть всех входящих и отсеивать нежелательных посетителей", - говорится в сообщении.

С помощью камеры с высоким разрешением и системы ночного видения домофон зафиксирует всех, кто пытался попасть в дом. Все записи хранятся в облачном сервисе, просмотр трансляции с камер осуществляется из любого места, где есть интернет.

В ближайших планах компании - установка устройств еще в нескольких многоэтажных домах в микрорайонах Владикавказа.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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