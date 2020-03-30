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Распространение коронавируса нового типа

Автобусное сообщение между населенными пунктами ограничено в КБР из-за коронавируса

Минтранс региона обратился к жителям республики с настоятельной рекомендацией воздержаться от поездок без крайней необходимости и соблюдать режим самоизоляции

НАЛЬЧИК, 30 марта. /ТАСС/. Автотранспортные предприятия Кабардино-Балкарии (КБР) сократили количество рейсов между муниципалитетами из-за снижения числа пассажиров и в целях профилактики распространения нового коронавируса, сообщается в понедельник на странице Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР в Instagram.

"На период объявленных выходных с 30 марта по 5 апреля в целях исключения распространения новой коронавирусной инфекции и в связи с сокращением пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах автопредприятиями республики принято решение сократить на 50-70% количество ежедневного выхода транспортных средств на маршруте. При этом полностью ни один межмуниципальный маршрут не закрыт, как минимум выполняются утренние и вечерние рейсы. Данные меры направлены прежде всего для обеспечения возможности передвижения медицинских работников, являющихся важной составляющей системы жизнеобеспечения жителей республики", - говорится в сообщении.

Также Минтранс обратился к жителям республики с настоятельной рекомендацией воздержаться от поездок без крайней необходимости и соблюдать режим самоизоляции.

По состоянию на 30 марта, по данным оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии подтверждено шесть случаев заражения коронавирусом. Заразившиеся находятся в стабильном состоянии. Всего в госпитале, где лечат пациентов с коронавирусом, остаются 27 человек, с начала его работы заражение не подтвердилось у 11 человек, они выписаны. В самоизоляции под медицинским наблюдением находится 1044 человек.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели, девять умерли. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСКФОКабардино-БалкарияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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