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В Северной Осетии студенты швейного лицея организовали пошив масок для больниц

Всего планируется изготовить более 3,5 тыс. масок

ВЛАДИКАВКАЗ, 30 марта. /ТАСС/. Студенты и преподаватели профессионального лицея № 4 во Владикавказе организовали пошив медицинских масок для больниц республики. Об этом ТАСС сообщили в образовательном учреждении.

"По заказу клинической больницы скорой помощи во Владикавказе и больницы селения Фиагдон мы начали пошив медицинских масок. Планируем сшить более 3,5 тыс. штук. Работу проводят студенты и преподаватели лицея в домашних условиях", - сказал собеседник агентства.

Маски шьют из марли в восемь слоев, цена будет лишь компенсировать расходы на материал. В лицее готовы выполнять заказы и для других лечебных учреждений региона. Всего Министерство здравоохранения планирует закупить 5 тыс. медицинских масок.

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РоссияСКФОСеверная Осетия
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