{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Мастер-классы, спектакли и экскурсии в режиме онлайн предлагают в СКФО в нерабочую неделю

Трансляции доступны на официальных сайтах краевых учреждений культуры

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Учреждения культуры и образования в регионах Северного Кавказа на этой неделе, объявленной нерабочей для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, на своих онлайн-площадках проведут трансляции спектаклей и выставок, а также научно-популярные лекции и мастер-классы для тех, кто остался дома.

Как рассказали ТАСС представители Министерств культуры и образовательных организаций регионов, на время вынужденных выходных подготовлены программы, которые смогут привлечь внимание самого широкого круга пользователей, а также познакомить с культурой и историей Северного Кавказа жителей других регионов России.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Вокал онлайн и компьютерный спорт

В Ставропольском крае, где по состоянию на понедельник подтверждено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией и введены ограничения на посещение не только общественных мест, но и популярных у жителей региона и туристов прогулочных зон, в онлайн-режим перешли все учреждения культуры.

Как сообщили в управлении информационной политики правительства Ставрополья, трансляции спектаклей и концертов, виртуальные экскурсии и другие мероприятия доступны на официальных сайтах краевых учреждений культуры и их страницах в социальных сетях. Кроме того, работники учреждений культуры региона на личных страницах в соцсетях предлагают гражданам различные онлайн-активности - мастер-классы по вокалу, игре на музыкальных инструментах, изготовлению кукол.

Пятигорский музей на "выходной" неделе решил запустить викторину "История кино", победители которой получат бесплатные билеты в музей - как рассказали в пресс-службе музея, ежедневно на сайте организации будет публиковаться по одному вопросу, связанному с историей кино в Пятигорске, ответ на который необходимо дать в комментариях. "Первому, написавшему правильный и полный ответ, музей подарит один билет на посещение, которым можно воспользоваться в любой удобный день после карантина", - уточняется в сообщении.

В режиме онлайн используют не только учреждения культуры - на Ставрополье на вынужденных каникулах решили провести первый онлайн-турнир по компьютерному спорту. Как сообщили в управлении по информполитике, турнир проводится при поддержке краевой Федерации компьютерного спорта, участие в нем могут принять жители региона в возрасте от 14 до 35 лет, в рамках турнира предусмотрены как индивидуальное первенство, так и соревнования для команд из пяти человек. "Если формат понравится участникам, то подобные турниры могут проводиться ежегодно", - уточнили в управлении.

Национальный театр и стихи от любимых артистов

Возможность посещать учреждения культуры, не выходя из дома, появилась и у жителей Дагестана, где подтверждено четыре случая заражения новым коронавирусом. Так, первый онлайн-показ спектакля уже организовали в национальном табасаранском театре - зрители смогли дистанционно посмотреть комедию "Наши времена", премьера которой состоялась в феврале.

По информации республиканского Минкультуры, видеозаписи спектаклей, выступлений, интервью и концертов будут запущены и на интернет-площадках других театральных учреждений. "Библиотечные учреждения проведут лекции, литературные обзоры и вебинары, которые появятся в прямом эфире в социальных сетях", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Ингушетии, где пока нет подтвержденных случаев заболевания, однако зафиксирован первый случай подозрения на заражение коронавирусной инфекцией, также готовятся организовать онлайн-работу учреждений культуры. По данным Минкультуры региона, в ближайшее время появится интернет-платформа, на которой будут доступны записи постановок Ингушского государственного драмтеатра, Русского музыкально-драматического театра и Театра юного зрителя (ТЮЗ).

"Первые два покажут свои спектакли, уже полюбившиеся зрителям: "Сихденна маьрел" ("Поспешное замужество"), "Из тьмы веков" по роману Идриса Базоркина, а ТЮЗ покажет детям сказку "Али-Баба и разбойники". Кроме того, Национальная библиотека Ингушетии на своем сайте открыла электронную библиотеку, а ее сотрудники делятся с читателями своими рекомендациями", - рассказала ТАСС представитель министерства.

Государственные театры Кабардино-Балкарии (в республике по состоянию на понедельник - шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусом) на своих сайтах выкладывают видеообращения своих артистов, которые призывают людей оставаться дома, читают стихи и отрывки из спектаклей. Так, в исполнении артисты Кабардинского театра им. Али Шогенцукова читают Стихи Расула Гамзатова, Марины Цветевой, кабардинских авторов. На сайтах некоторых театров можно посмотреть записи спектаклей, сделанные ранее.

Экскурсии дома и наука для всех

Музеи регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) предлагают виртуальным посетителям познакомиться с уникальной историей и культурой этого края. Например, крупнейший в Дагестане Дербентский музей-заповедник организовал онлайн-экскурсии, в также разместил в открытом доступе на канале в YouTube трехминутный фильм-выставку "История Дербента в живописных полотнах".

Предусмотрели онлайн-мероприятия и другие музеи Дагестана. В частности, по информации регионального Минкультуры, Национальный музей республики им. А. Тахо-Годи предложит зрителям виртуальные экскурсии "Древнее искусство резьбы по камню", "Мир из серебра" и "Страницы Кавказской войны", Музей-заповедник - этнографический комплекс "Дагестанский аул" подготовил дистанционный мастер-класс по декоративно-прикладному и изобразительному искусству, а Музей истории мировых религий - запись экскурсии по своей постоянной экспозиции, а также тематические экскурсии "Пророки и судьбы" и "История одного Шамиля".

Три онлайн-выставочных проекта запустил на своем сайте Художественный музей им. М. Туганова в Северной Осетии (в настоящее время в республике нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом). "В онлайн-режиме для любителей изобразительного искусства представлены три выставки из фондов: "Русское искусство конца ХIХ - начала ХХ века", выставка произведений [осетинского художника и скульптора] Сосланбека Тавасиева и выставка произведений осетинских художников "Дети солнца", - говорится в сообщении Минкультуры республики.

В Чечне, где зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией, а на всей территории республики введены жесткие ограничительные меры, в дистанционном формате работает Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова - как рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства культуры региона, записи экскурсий по экспозиционным залам Музея Ахмат-Хаджи Кадырова размещаются на официальном сайте учреждения, а также в соцсетях.

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) подготовил серию научно-популярных онлайн-лекций - в вузе рассчитывают, что они будут одинаково интересны и школьникам, и пенсионерам. "Вместе с учеными вуза все желающие, не выходя из дома, могут совершить ботаническое путешествие по Индонезии или узнать о криптовалютах и многом другом", - пояснили в пресс-службе университета, добавив, что подробная инструкция для доступа циклу научно-популярных лекций размещена на официальном сайте СКФУ. В настоящее время на сайте университета доступны лекции по робототехнике и геологии, психологии и социологии, экономике и маркетингу, психологии, журналистике и другим научным дисциплинам.

В онлайн-режим перешли и библиотеки. В частности, в Государственной национальной библиотеке Карачаево-Черкесии (в республике пока нет подтвержденных случаев заражения) читателям сообщили о возможности воспользоваться информационными ресурсами, содержащими редкие архивные документы, электронные ресурсы некоторых республиканских газет, начиная с 1938 года, сделав заявку по телефонам и по электронной почте, а также познакомиться с книгами об известных жителях республики на сайте библиотеки.

О вирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСКФОРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Автомобили для оказания помощи пенсионерам будут выделены волонтерам в КЧР
Глава регион Рашид Темрезов также призвал граждан старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС