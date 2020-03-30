Мастер-классы, спектакли и экскурсии в режиме онлайн предлагают в СКФО в нерабочую неделю

Как рассказали ТАСС представители Министерств культуры и образовательных организаций регионов, на время вынужденных выходных подготовлены программы, которые смогут привлечь внимание самого широкого круга пользователей, а также познакомить с культурой и историей Северного Кавказа жителей других регионов России.

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Учреждения культуры и образования в регионах Северного Кавказа на этой неделе, объявленной нерабочей для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, на своих онлайн-площадках проведут трансляции спектаклей и выставок, а также научно-популярные лекции и мастер-классы для тех, кто остался дома.

Вокал онлайн и компьютерный спорт

В Ставропольском крае, где по состоянию на понедельник подтверждено шесть случаев заражения коронавирусной инфекцией и введены ограничения на посещение не только общественных мест, но и популярных у жителей региона и туристов прогулочных зон, в онлайн-режим перешли все учреждения культуры.

Как сообщили в управлении информационной политики правительства Ставрополья, трансляции спектаклей и концертов, виртуальные экскурсии и другие мероприятия доступны на официальных сайтах краевых учреждений культуры и их страницах в социальных сетях. Кроме того, работники учреждений культуры региона на личных страницах в соцсетях предлагают гражданам различные онлайн-активности - мастер-классы по вокалу, игре на музыкальных инструментах, изготовлению кукол.

Пятигорский музей на "выходной" неделе решил запустить викторину "История кино", победители которой получат бесплатные билеты в музей - как рассказали в пресс-службе музея, ежедневно на сайте организации будет публиковаться по одному вопросу, связанному с историей кино в Пятигорске, ответ на который необходимо дать в комментариях. "Первому, написавшему правильный и полный ответ, музей подарит один билет на посещение, которым можно воспользоваться в любой удобный день после карантина", - уточняется в сообщении.

В режиме онлайн используют не только учреждения культуры - на Ставрополье на вынужденных каникулах решили провести первый онлайн-турнир по компьютерному спорту. Как сообщили в управлении по информполитике, турнир проводится при поддержке краевой Федерации компьютерного спорта, участие в нем могут принять жители региона в возрасте от 14 до 35 лет, в рамках турнира предусмотрены как индивидуальное первенство, так и соревнования для команд из пяти человек. "Если формат понравится участникам, то подобные турниры могут проводиться ежегодно", - уточнили в управлении.

Национальный театр и стихи от любимых артистов

Возможность посещать учреждения культуры, не выходя из дома, появилась и у жителей Дагестана, где подтверждено четыре случая заражения новым коронавирусом. Так, первый онлайн-показ спектакля уже организовали в национальном табасаранском театре - зрители смогли дистанционно посмотреть комедию "Наши времена", премьера которой состоялась в феврале.

По информации республиканского Минкультуры, видеозаписи спектаклей, выступлений, интервью и концертов будут запущены и на интернет-площадках других театральных учреждений. "Библиотечные учреждения проведут лекции, литературные обзоры и вебинары, которые появятся в прямом эфире в социальных сетях", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Ингушетии, где пока нет подтвержденных случаев заболевания, однако зафиксирован первый случай подозрения на заражение коронавирусной инфекцией, также готовятся организовать онлайн-работу учреждений культуры. По данным Минкультуры региона, в ближайшее время появится интернет-платформа, на которой будут доступны записи постановок Ингушского государственного драмтеатра, Русского музыкально-драматического театра и Театра юного зрителя (ТЮЗ).

"Первые два покажут свои спектакли, уже полюбившиеся зрителям: "Сихденна маьрел" ("Поспешное замужество"), "Из тьмы веков" по роману Идриса Базоркина, а ТЮЗ покажет детям сказку "Али-Баба и разбойники". Кроме того, Национальная библиотека Ингушетии на своем сайте открыла электронную библиотеку, а ее сотрудники делятся с читателями своими рекомендациями", - рассказала ТАСС представитель министерства.

Государственные театры Кабардино-Балкарии (в республике по состоянию на понедельник - шесть подтвержденных случаев заражения коронавирусом) на своих сайтах выкладывают видеообращения своих артистов, которые призывают людей оставаться дома, читают стихи и отрывки из спектаклей. Так, в исполнении артисты Кабардинского театра им. Али Шогенцукова читают Стихи Расула Гамзатова, Марины Цветевой, кабардинских авторов. На сайтах некоторых театров можно посмотреть записи спектаклей, сделанные ранее.

Экскурсии дома и наука для всех

Музеи регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) предлагают виртуальным посетителям познакомиться с уникальной историей и культурой этого края. Например, крупнейший в Дагестане Дербентский музей-заповедник организовал онлайн-экскурсии, в также разместил в открытом доступе на канале в YouTube трехминутный фильм-выставку "История Дербента в живописных полотнах".

Предусмотрели онлайн-мероприятия и другие музеи Дагестана. В частности, по информации регионального Минкультуры, Национальный музей республики им. А. Тахо-Годи предложит зрителям виртуальные экскурсии "Древнее искусство резьбы по камню", "Мир из серебра" и "Страницы Кавказской войны", Музей-заповедник - этнографический комплекс "Дагестанский аул" подготовил дистанционный мастер-класс по декоративно-прикладному и изобразительному искусству, а Музей истории мировых религий - запись экскурсии по своей постоянной экспозиции, а также тематические экскурсии "Пророки и судьбы" и "История одного Шамиля".

Три онлайн-выставочных проекта запустил на своем сайте Художественный музей им. М. Туганова в Северной Осетии (в настоящее время в республике нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом). "В онлайн-режиме для любителей изобразительного искусства представлены три выставки из фондов: "Русское искусство конца ХIХ - начала ХХ века", выставка произведений [осетинского художника и скульптора] Сосланбека Тавасиева и выставка произведений осетинских художников "Дети солнца", - говорится в сообщении Минкультуры республики.

В Чечне, где зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией, а на всей территории республики введены жесткие ограничительные меры, в дистанционном формате работает Мемориальный комплекс Славы им. А.А. Кадырова - как рассказали ТАСС в пресс-службе Министерства культуры региона, записи экскурсий по экспозиционным залам Музея Ахмат-Хаджи Кадырова размещаются на официальном сайте учреждения, а также в соцсетях.

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) подготовил серию научно-популярных онлайн-лекций - в вузе рассчитывают, что они будут одинаково интересны и школьникам, и пенсионерам. "Вместе с учеными вуза все желающие, не выходя из дома, могут совершить ботаническое путешествие по Индонезии или узнать о криптовалютах и многом другом", - пояснили в пресс-службе университета, добавив, что подробная инструкция для доступа циклу научно-популярных лекций размещена на официальном сайте СКФУ. В настоящее время на сайте университета доступны лекции по робототехнике и геологии, психологии и социологии, экономике и маркетингу, психологии, журналистике и другим научным дисциплинам.

В онлайн-режим перешли и библиотеки. В частности, в Государственной национальной библиотеке Карачаево-Черкесии (в республике пока нет подтвержденных случаев заражения) читателям сообщили о возможности воспользоваться информационными ресурсами, содержащими редкие архивные документы, электронные ресурсы некоторых республиканских газет, начиная с 1938 года, сделав заявку по телефонам и по электронной почте, а также познакомиться с книгами об известных жителях республики на сайте библиотеки.

О вирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.

В России на 30 марта зафиксировано 1836 случаев заражения коронавирусом, 66 человек выздоровели. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1226 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли девять человек. Позднее региональные власти сообщили о смерти пациентов в Москве, Петербурге и Владимирской области. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.