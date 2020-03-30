В Ингушетии студенты колледжа передадут 1 тыс. сшитых ими дома защитных масок в больницы

МАГАС, 30 марта. /ТАСС/. Добровольческая акция по пошиву защитных многослойных масок для профилактики нового коронавируса стартовала в Ингушетии. Первыми к ней присоединились студенты одного из колледжей республики, которые изготовили 1 тыс. масок для региональных медицинских учреждений, сообщила в понедельник пресс-служба главы Ингушетии.

"В Ингушетии стартовала добровольческая акция по пошиву защитных масок. Сегодня в лечебные учреждения республики поступит первая партия защитных масок, изготовленных добровольцами. Первые 1 тыс. штук сшили на дому студенты и преподаватели Северо-Кавказского топливно-энергетического колледжа им. Т. Х. Цурова", - говорится в сообщении.

Как сообщается, маски являются многослойными и подходят для многоразового применения. К производству дефицитных масок подключились и небольшие предприятия, и ателье, а также свою помощь предложили меценаты.

"Восьмислойные изделия из марлевой ткани предполагают многоразовое использование: каждое может заменить от пяти одноразовых масок. Такую маску после двух часов ношения достаточно постирать, прокипятить, затем прогладить горячим утюгом. К производству масок приступили и сотрудники Центра образования Магаса - педагоги кружка кройки и шитья в домашних условиях изготавливают многослойные изделия из натуральной бязи для последующей передачи в медорганизации", - уточняет пресс-служба.

В пресс-службе добавили, что вся изготовленная волонтерами продукция будет перед распространением подвергнута тщательной дезинфекции.