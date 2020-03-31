В аэропорту Краснодара открылась фотовыставка к 75-летию Победы

КРАСНОДАР, 31 марта. /ТАСС/. Выставка фотографий сотрудников Краснодарского объединенного авиаотряда, принимавших участие в Великой Отечественной войне, открылась в одном из терминалов Международного аэропорта Краснодар. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аэропорта.

"Первым шагом к празднованию 75-й годовщины Победы в Международном аэропорту Краснодар стало открытие тематической фотовыставки в летнем дворике терминала внутренних линий. Ее герои - 47 сотрудников Краснодарского объединенного авиаотряда, принимавшие участие в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Уточняется, что для создания экспозиции были отобраны фотографии военных лет, хранящиеся в архивах Совета ветеранов Международного аэропорта Краснодар. В годы Великой Отечественной войны Краснодарский объединенный авиаотряд был реорганизован в третью эскадрилью. Самолеты эвакуировали раненых, доставляли на фронт боеприпасы и горюче-смазочные материалы.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что ко Дню Победы на привокзальной площади аэропорта установят стенд, который расскажет о действиях 588-го ночного легкобомбардировочного женского авиаполка, командиром которого была назначена Евдокия Бершанская. За годы Великой Отечественной войны "ночные ведьмы" во главе с Бершанской выполнили 24 тысячи боевых вылетов.

"Рядом с памятником Бершанской можно будет увидеть копию самолета ПО-2, за рулем которого совершала военные подвиги прославленная летчица", - уточнили в пресс-службе.

Международный аэропорт Краснодара является одним из крупнейших на юге России, занимает девятое место среди российских аэропортов по количеству перевезенных пассажиров. Пассажиропоток в январе-ноябре 2019 года составил 4 млн человек. Аэропорт находится под управлением компании "Базэл Аэро", в которую входят также аэропорты Анапы и Сочи.