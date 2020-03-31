В Ингушетии запустили республиканский флешмоб-эстафету #яостаюсьдома

"Мы запустили флешмоб-эстафету #яостаюсьдома, под этим тэгом люди выкладывают видео в Instagram и отмечают нас. В своих видеопостах они рассказывают, чем занимаются в период самоизоляции, читают стихи собственного сочинения о важности соблюдения норм карантина в период пандемии коронавируса. К акции уже присоединились сотни людей разных возрастов и профессий", - сообщили в пресс-службе.

МАГАС, 31 марта. /ТАСС/. Комитет по делам молодежи Ингушетии в связи с пандемией коронавируса запустил республиканский флешмоб-эстафету #яостаюсьдома, в рамках которого жители региона выкладывают в Instagram видео о том, как проводят время дома, а также рассказывают, почему важно соблюдать самоизоляцию. К акции присоединились и чиновники региона, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе комитета.

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Во флешмобе принимают участие также и чиновники, но поскольку по долгу службы не могут сидеть дома, она рассказывают, какие меры защиты предпринимают.

"Я берегу себя ради своей семьи, друзей, ради всех жителей своего города, за которых я сейчас в ответе, ради города, который я хочу развивать и поднять на совершенно новый уровень. Я чувствую огромную ответственность перед всеми этими людьми, а потому я берегу себя, свое здоровье, я ограничил встречи и выезды, соблюдаю все меры предосторожности, но продолжаю работать", - написал мэр самого крупного города в Ингушетии - Назрани Урусхан Евлоев, который передал эстафету первому вице-премьеру региона Микаилу Илезову.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.