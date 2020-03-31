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Пандемия коронавируса нового типа

Осетинская община в Москве создала мобильную группу волонтеров для помощи

Председатель общины Алан Абаев отметил, что поддержка добровольцев может понадобиться в первую очередь людям старшего возраста и семьям с детьми

ВЛАДИКАВКАЗ, 31 марта. /ТАСС/. На базе московской осетинской общины создана мобильная группа волонтеров для оказания помощи соотечественникам в связи с коронавирусом. Об этом сообщил журналистам председатель общины Алан Абаев.

"На территории Московского региона проживает несколько десятков тысяч осетин и выходцев из Осетии. И у нас всех очень тесная связь с малой Родиной - там наши близкие и родные, наши семьи. Ежедневно из Москвы в республику и обратно курсируют самолеты, ходят поезда, ездят автобусы, перевозя большое количество людей. В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой хотел бы просить всех временно воздержаться от поездок", - сказал Абаев.

По его словам, поддержка добровольцев может понадобиться в первую очередь людям старшего возраста, семьям с маленькими детьми и с больными членами семьи. Звонки принимаются круглосуточно по телефону +7 (915) 394-15-15. Дополнительная информация будет размещена на сайте общины iriston.ru.

По данным Роспотребнадзора Северной Осетии на 31 марта, в республике случаи заболевания коронавирусной инфекцией не зарегистрированы. Всего под медицинским наблюдением остаются 499 жителей республики, прибывшие в Северную Осетию из зарубежных стран. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) 506 человек.

В России на 31 марта зафиксировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 121 человек выздоровел. Большая часть случаев инфицирования приходится на Москву (1613 случаев). По данным федерального оперативного штаба на 12:00 мск, умерли 17 человек. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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