На Камчатке установят плиты с уточненным списком участников Курильской десантной операции

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Гранитные плиты с уточненным и дополненным списком фамилий освободителей Курильских островов от японских милитаристов в 1945 году установят в сквере Петропавловска-Камчатского к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны. Об этом ТАСС сообщил член совета камчатского отделения Российского военно-исторического общества Вячеслав Скалацкий.

В Петропавловске-Камчатском в сквере Свободы вокруг обелиска воинам советской армии установлены плиты с фамилиями участников Курильской десантной операции, к сентябрю 2020 года список фамилий будет расширен.

"Почти все фамилии были собраны в один список сотрудником сахалинского музейно-мемориального комплекса "Победа" Игорем Самариным, и мы сделали официальный запрос в правительство Сахалинской области с просьбой нам его прислать. Еще тремя фамилиями дополнило список территориальное управление ФСБ России по Камчатскому краю. Всего получилось 1024 имени участников освободителей Курильских островов от японских милитаристов в 1945 году. Все они будут высечены на гранитных плитах и установлены в сквере Свободы в краевой столице Камчатки", - сказал Скалацкий.

Он добавил, что все работы будут проведены за счет бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа. Всего же на увековечивание имен героев будет потрачено порядка 14 млн рублей.

Курильская десантная операция (18 августа - 1 сентября 1945 года) - десантная операция войск 2-го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота СССР против японских войск во время Второй мировой войны для овладения Курильскими островами. Итогом операции стало занятие советскими войсками 56 островов Курильской гряды общей площадью 10,5 тыс. квадратных км, которые позднее, в 1946 году, были включены в состав СССР. В сражениях отличились многие воины-дальневосточники, 52 человека были удостоены звания Героя Советского Союза.

Всего на территории Камчатского края расположено 35 объектов культурного наследия из них четыре посвящены событиям Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Это "Торпедный катер", установленный в честь священной памяти мужества и героизма моряков-тихоокеанцев в Великой Отечественной войне, "Могила советских моряков", погибших при разминировании Авачинского залива в 1945 году, "Памятник воинам Советской армии - освободителям Курильских островов в 1945 году" и "Танк "Т-34". В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне президент страны Владимир Путин объявил 2020 год в России Годом памяти и славы.