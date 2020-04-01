В Карачаево-Черкесии реализуют проект школы безопасности в интернете для детей

ЧЕРКЕССК, 1 апреля. /ТАСС/. Школа, где в формате виртуальной реальности детям, их родителям и педагогам расскажут о безопасном пребывании в интернете, появится в Карачаево-Черкесии, занятия начнутся в июне. Об этом ТАСС рассказала руководитель проекта Ася Байрамукова.

"Проект называется школа кибербезопасности для детей и их родителей "В сети", он направлен на то, чтобы повысить навыки безопасного пребывания детей в интернете, а также на получение родителями психолого-педагогических знаний для улучшения и корректировки детско-родительских отношений в семье, что значительно облегчит им задачу установления контакта с ребенком и ненавязчиво контролировать жизнь ребенка в интернете", - рассказала Байрамукова.

Согласно плану проекта, во всех районах Карачаево-Черкесии будут организованы семинары с участием специалистов в сфере IT для детей от 10 до 15 лет, их родителей и педагогов. "Каждый семинар - это взаимодействие педагогов, родителей и детей, которые <...> научатся вовремя распознавать опасные ситуации в интернете, избегать таких ситуаций и находить из них выход", - пояснила собеседница агентства, отметив, что речь идет об умении распознавать и избегать такие угрозы как кибербуллинг, киберпреследование, деструктивные сообщества, вовлечение в преступную деятельность, азартные игры, опасный контент, а также вредоносные программы.

По ее словам, поддержку Фонда президентских грантов на реализацию проекта получил Карачаево-Черкесский социальный медиацентр, созданный на базе телеканала "Архыз 24". Проектом планируется охватить более 1 тыс. детей и родителей, семинары планируется начать проводить в июне текущего года. Предпочтение будет отдаваться детям, которые чувствуют интернет-зависимость или в случаях, когда родители обеспокоены поведением ребенка. Занятия будут проводиться в игровой форме, также планируется привлечение штатного психолога, который помимо участия в общих семинарах, будет проводить личный прием всех желающих.

"Хочу добавить, что с детьми часто обсуждается эта тема, но лекционные занятия немного скучноваты, поэтому наши занятия мы хотим проводить в такой игровой форме, чтобы дети были заинтересованы. Отличительной чертой проводимых семинаров будет являться их игровая форма - полное погружение в виртуальное пространство и искусственное создание опасных ситуаций, интерактивное участие детей. Чтобы мотивировать участников проекта запоминать информацию, ежемесячно также планируем выпускать на местном телеканале передачу для детей о кибербезопасности, ее героями как раз и станут отличившиеся участники занятий", - заключила Байрамукова.

Поддержка НКО

Система государственной грантовой поддержки НКО существует в России с 2006 года. До появления Фонда президентских грантов в 2017 году финансирование распределяли девять операторов, которые провели в общей сложности 36 конкурсов, на которые суммарно было представлено 15,7 тыс. проектов. За три года фонд распределил около 26 млрд рублей. На эти конкурсы было подано более 62 тыс. проектов НКО.