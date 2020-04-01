Пассажирский порт Санкт-Петербурга перенес открытие круизной навигации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 апреля. /ТАСС/. Компания "Пассажирский порт Санкт-Петербург "Морской фасад" (принадлежит правительству Санкт-Петербурга) перенесла начало круизной навигации из-за эпидемиологической обстановки в городе, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции. Сезон навигации планировалось открыть 10 апреля, сообщается на официальном сайте организации.

"В связи с коронавирусом COVID-19, возникновение которого повлияло на многие сферы бизнеса и жизни в целом, затронуло туристическую и транспортную отрасль, мы вынуждены перенести начало круизной навигации в пассажирском порту Санкт-Петербурга. Распоряжением правительства Российской Федерации №635-р от 16.03.2020, введено временное ограничение на въезд иностранных граждан и лиц без гражданства с 18 марта по 1 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

Оператор продолжает работу несмотря на перенос открытия сезона навигации и намерен возобновить прием судов, а также работу с туроператорами незамедлительно, с момента снятия ограничений, по итогам сотрудничества с федеральными и региональными властями.