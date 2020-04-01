В Чечне более 30 тыс. нуждающихся семей в самоизоляции получат продукты питания

ГРОЗНЫЙ, 1 апреля. /ТАСС/. Региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечит продуктами питания более 30 тыс. жителей Чечни, которые находятся на самоизоляции из-за распространения нового вида коронавируса. Об этом в среду сообщил глава региона Рамзан Кадыров в прямом эфире на странице в Instagram.
"Завтра 33 тыс. семей получат продуктовые наборы. Такое решение принято Региональным общественным фондом имени Ахмат-Хаджи Кадырова. Мы будем выявлять нуждающиеся семьи в каждом районе и обеспечивать необходимыми продуктами", - отметил Кадыров, добавив, что также жителям будут розданы семена и саженцы для того, чтобы они могли высадить их в своих огородах.
В регионе объявлен карантин, жителям запрещено выходить на улицы без необходимости. Кроме того, после 5 апреля полностью закрываются все административные границы. Всего в регионе 30 положительных результатов на коронавирус по тест-системе, из них десять получили подтверждение и два дали отрицательный результат.
Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.