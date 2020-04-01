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Трутнев поручил усилить меры по предупреждению ЧС на Дальнем Востоке

Полпред подчеркнул, что, в условиях пандемии коронавируса, меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций должны приниматься более четко и жестко
Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев Михаил Терещенко/ТАСС
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Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров и паводков, должны быть усилены в условиях распространения коронавируса. Об этом заявил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев на совещании с главами регионов.

"Обеспечение противопаводковых, противопожарных мер и контроля за нераспространением коронавирусной инфекции связаны. Если люди потеряют жилье, их придется свозить в пункты временного размещения. Если мы начнем бороться с паводками или пожарами, то вряд ли можно будет обеспечить карантин для тех, кто заболел коронавирусом, нужно будет спасать людей. Поэтому меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций должны приниматься более четко и жестко", - приводят слова Трутнева в сообщении пресс-службы аппарата полпреда, опубликованном в среду.

Отмечается, что только за март в округе зарегистрировано 125 пожаров, из них больше половины (76) - на территории Забайкальского края. Как сообщил руководитель Росгидромета Игорь Шумаков, раннее начало пожароопасного периода ожидается в отдельных частях Хабаровского края, Приморья, Амурской области, Забайкалья и Бурятии. Он добавил, что, согласно гидрологическим данным, рисков, связанных с паводковой ситуацией, на Дальнем Востоке пока не фиксируется.

Личный контроль губернаторов

При этом Трутнев поручил главам регионов ДФО взять ситуацию с пожарами под личный контроль. "Отмечена вероятность превышения средних многолетних показателей пожарной опасности в Забайкалье, Амурской области, Бурятии, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. В связи с этим Юрий Трутнев поручил главам регионов ДФО взять ситуацию с лесными пожарами и организацией превентивных мер под личный контроль", - говорится в сообщении пресс-служба аппарата полпреда.

Для снижения количества и площади лесных пожаров, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности в лесах был дан ряд поручений. В частности, региональные власти должны усилить контроль за противопожарным обустройством территорий, выявлять виновных в нарушении правил пожарной безопасности в лесах и привлекать их к ответственности. Они также должны усилить контроль за соблюдением запрета на выжигание сухой травы. 

По поручению Трутнева Рослесхоз проверил готовность дальневосточных регионов к пожароопасному сезону. "По итогам проверок по ДФО девять регионов подтвердили свою готовность. Все обнаруженные недостатки будут ликвидированы регионами до начала пожароопасного сезона", - отмечается в сообщении.

Две недели на проверку выполнения поручений

Исполнение поручений президента о строительстве дамб и защите населенных пунктов Дальнего Востока от паводков проверят в течение двух недель.

В начале октября 2019 года Владимир Путин поручил правительству вместе с властями пострадавших от паводка регионов Дальнего Востока принять меры по ликвидации последствий. Юрий Трутнев заявил, что намерен лично проверить качество строительства водозащитных сооружений и работ по предотвращению последствий паводка.

"Юрий Трутнев поручил МЧС России, аппарату полпредства ДФО в двухнедельный срок проанализировать выполнение поручений президента РФ, связанных со строительством водозащитных сооружений и обеспечением безопасности населенных пунктов и объектов экономики на Дальнем Востоке, обратить внимание на ситуацию со строительством дамбы на реке Силинка в Комсомольске-на-Амуре", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата полпреда.

По словам замглавы МЧС России Павла Барышева, в 2019 году подготовка к паводкоопасному периоду позволила большинству субъектов Дальнего Востока минимизировать его последствия. При этом замминистра отметил, что в дальневосточных регионах сохраняются проблемы с прогнозированием как опасных гидрометеорологических явлений, так и лесных пожаров. Сейчас уточняются региональные планы действий по предупреждению ЧС. Сведения, предоставленные регионами, обобщаются и будут направлены в аппарат полпреда до конца недели.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ на Дальнем Востоке Юрий Трутнев во время поездки в Комсомольск-на-Амуре в октябре сообщал о намерении обратиться в Генпрокуратуру РФ для выяснения причин, которые привели к нарушениям при строительстве дамб в городе. Он отмечал, что стоимость работ по строительству этих объектов составила более 10 млрд рублей, при этом в полном объеме работы не выполнены.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали сильные паводки в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В Приамурье подтопило 135 населенных пунктов, 329 фермерских хозяйств. В Хабаровском крае в зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов, пострадали крупнейшие города региона Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре. В Приморском крае оказались подтоплены 17 муниципальных образований, 47 населенных пунктов, 1,3 тыс. домов, однако Приморье оказалось единственным регионом, где непригодных для проживания домов выявлено не было.

В новость внесены изменения (19:52 мск) - добавлены подробности.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичРоссияДальний Восток
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