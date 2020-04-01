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Пандемия коронавируса нового типа

Фонд для приобретения аппаратов ИВЛ и средств защиты создан в Карачаево-Черкесии

Глава региона Рашид Темрезов отметил, что благодаря принятым мерам профилактики в республике не зарегистрировано ни одного случая заражения

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. Фонд, который будет заниматься приобретением аппаратов искусственной вентиляции легких и средств защиты от заражения коронавирусом нового типа, создан в Карачаево-Черкесской Республике, заявил глава региона Рашид Темрезов в среду в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"У нас принят сегодня на уровне субъекта РФ ряд мер, которые позволяют доплачивать помимо федеральной доплаты еще и региональные. Хочу сказать, что бизнес весь откликнулся, у нас создан фонд, который помимо мер доплаты занимается приобретением аппаратов ИВЛ и средств защиты", - сказал руководитель региона.

Он добавил, что в республике нет дефицита аппаратов ИВЛ. "У нас достаточное количество аппаратов ИВЛ, девять аппаратов находятся в Росрезерве - законсервированы, мы их проверили, все девять рабочие. Но при этом у нас если должно быть 250 койко-мест, мы подготовили 500", - отметил глава региона.

Темрезов добавил, что благодаря принятым в республике мерам профилактики распространения вируса в регионе не зарегистрировано ни одного случая заражения. "На сегодняшний день у нас ни одного заболевшего не выявлено. Те меры, которые[предпринимаются] по поручению президента, по всем тем рабочим документациям, которые присылает правительство, позволили нам сегодня эти риски минимизировать. <…> Мы закрыли курорты, гостиницы, приняли тот ряд мер, который введен во всех субъектах РФ", - сказал он.

В региональном Минздраве ТАСС в среду сообщили, что на текущий момент в Карачаево-Черкесии 101 аппарат искусственной вентиляции легких, из них 16 находятся в инфекционных стационарах. В случае необходимости будут задействованы резервные аппараты из других медицинских организаций. Также до 15 апреля в регион ожидается поставка еще пяти единиц оборудования.

Теги
Темрезов, Рашид БориспиевичРоссияСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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