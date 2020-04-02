В Чечне подготовили 1680 коек на случай обострения ситуации с коронавирусом

ГРОЗНЫЙ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики подготовили 1680 коек на базе четырех больниц, если ситуация с распространением коронавирусной инфекции обострится. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения республики Эльхан Сулейманов.

"По нормативам у нас положено около 750 коек, но главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым поручено быть готовыми к любой ситуации, мы развернули 1680 коек на базе четырех больниц. На этих базах есть все, что необходимо пациентам, вплоть до кислородных станций, кроме аппаратов искусственной вентиляции легких и возможно переносных аппаратов, но нам повезло, что в прошлом году региональный общественный фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова нам подарил порядка 15 таких передвижных установок", - отметил собеседник ТАСС.

Всего в республике 36 положительных результатов на коронавирус по тест-системе, из них 10 получили подтверждение. Одна пациентка в тяжелом состоянии, еще 861 находятся на карантине. В среду в Грозном скончалась зараженная коронавирусом женщина 1938 года рождения.

Согласно последним данным, в мире заразились более 900 тыс. человек, зафиксировано свыше 45 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.