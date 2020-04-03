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Обеспеченные семьи в Приморье отказываются от продуктовых наборов в пользу малоимущих

Министр образования края Наталья Бондаренко также назвала задачей классных руководителей информирование родителей о возможности получения продуктов

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Родители приморских школьников отказываются от продуктовых наборов, которые положены учащимся на время дистанционного обучения, в пользу малоимущих семей. Об этом ТАСС сообщила министр образования Приморского края Наталья Бондаренко.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил обеспечить бесплатным горячим питанием всех учеников с 1 по 4 классы в России. В регионе 1 апреля начали выдавать продуктовые наборы, сейчас такое питание получают 108 077 школьников, находящихся на дистанционном обучении.

"Уже появляется практика, когда родители, которые более обеспечены, отказываются от своих наборов продуктов в пользу малоимущих, многодетных семей и семей, где есть опекаемые дети, а также семей, где кто-то из супругов остался без работы. Мы благодарны таким людям и считаем, что в деле выдачи продуктовых наборов действительно всегда можно найти варианты, которые всех устроят", - сказала Бондаренко.

Министр образования региона отметила, что задачей классных руководителей в текущей ситуации является информирование родителей о возможности получения продуктов и помощь в составлении графика их выдачи. "Кому, как не ему, знать потребности семей, чьи дети учатся в его классе. Ситуации могут быть разные. Возможно, кого-то следует обеспечить едой в первую очередь", - сообщила Бондаренко.

Она добавила, что есть родители, которые по разным причинам не хотят приходить за продуктовыми наборами. Кто-то находится на самоизоляции и не желает покидать дом, кто-то не нуждается в помощи от государства. "Такие мамы и папы должны проинформировать о своем решении классного руководителя доступным им способом, к примеру, по телефону. При желании они могут забрать продовольствие позже, после того, как дети выйдут на учебу. Это возможно, поскольку, как правило, используются продукты с долгим сроком хранения", - разъяснила Бондаренко.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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