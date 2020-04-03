Более 300 социально значимых объектов Ставрополья получат доступ в интернет

ПЯТИГОРСК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Ставрополья обеспечат 2020 году бесплатным доступом в интернет более 300 социально значимых объекта, среди них фельдшерские пункты, общеобразовательные организации и органы власти. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и связи края.

"До конца 2020 доступом в интернет планируется обеспечить 52 фельдшерско-акушерских пункта, 179 общеобразовательных организаций и организаций среднего профессионального образования, 56 органов государственной власти и местного самоуправления, 28 подразделений противопожарной и аварийно-спасательной службы, четыре избирательных комиссии, а также два подразделения Росгвардии. Всего - 321 учреждение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что к концу 2020 года в крае доступом в интернет будет обеспечено 58% от общего количества запланированных к подключению социально-значимых объектов.

"Непосредственное подключение социально значимых объектов к сети начнется во второй половине года. Сейчас идет проектирование трасс для прокладки линий. Далее начнется работа по установке опор и прокладке километров оптического волокна для предоставления интернета на высоких скоростях. Например, скорость передачи данных в фельдшерско-акушерских пунктах составит не менее 10 Мбит/с, в образовательных организациях - от 50 до 100 Мбит/с в зависимости от местности", - приводят в сообщении слова заместителя министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дениса Курашова.

При этом трафик для подключенных по нацпроекту "Цифровая экономика" социально значимых объектов вплоть до 2024 года будет предоставлен бесплатно - за счет федерального бюджета.

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента 2018 года. Она включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет - свыше 1,5 трлн рублей.