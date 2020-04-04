Проект "Дорога Памяти" пополнился данными более 1 тыс. фронтовиков из Новочеркасска

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие соединения противовоздушной обороны Южного военного округа собрали для проекта "Дорога Памяти" данные более 1 тыс. участников Великой Отечественной войны из Новочеркасска. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Дорога памяти" - это общедоступная единая база данных о каждом участнике войны. Свое продолжение она найдет в виде памятника с именами и портретами героев войны на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, где строится главный храм Вооруженных сил России.

"На базе соединения ПВО Южного военного округа в городе Новочеркасске в рамках проекта Министерства обороны Российской Федерации "Дорога памяти" организован сбор писем и фотографий участников Великой Отечественной войны для размещения их в историко-мемориальном комплексе "Дорога Памяти" главного храма Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в сборе писем из личных архивов фронтовиков, написанных в годы войны, приняли участие военнослужащие и гражданский персонал воинской части.