{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

Проект "Дорога Памяти" пополнился данными более 1 тыс. фронтовиков из Новочеркасска

В сборе писем из личных архивов фронтовиков приняли участие военнослужащие соединения противовоздушной обороны ЮВО

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие соединения противовоздушной обороны Южного военного округа собрали для проекта "Дорога Памяти" данные более 1 тыс. участников Великой Отечественной войны из Новочеркасска. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе округа.

"Дорога памяти" - это общедоступная единая база данных о каждом участнике войны. Свое продолжение она найдет в виде памятника с именами и портретами героев войны на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке, где строится главный храм Вооруженных сил России.

"На базе соединения ПВО Южного военного округа в городе Новочеркасске в рамках проекта Министерства обороны Российской Федерации "Дорога памяти" организован сбор писем и фотографий участников Великой Отечественной войны для размещения их в историко-мемориальном комплексе "Дорога Памяти" главного храма Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в сборе писем из личных архивов фронтовиков, написанных в годы войны, приняли участие военнослужащие и гражданский персонал воинской части.

Теги
РоссияРостовская область75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Дагестан получил около 500 млн рублей на коечный фонд и оплату работы врачей
Глава региона Владимир Васильев обратил особое внимание на тему поддержки промышленности и бизнеса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС