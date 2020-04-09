В Северной Осетии общественный транспорт частично возобновит работу

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 апреля. /ТАСС/. Общественный транспорт частично возобновит работу в Северной Осетии с пятницы, 10 апреля. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам заседания оперативного штаба под председательством главы региона Вячеслава Битарова.

"Для граждан, работающих в организациях, деятельность которых в соответствии с указом главы РСО-Алания №118 от 6 апреля 2020 года не приостановлена, частично возобновляет свою работу общественный транспорт. Как сообщил министр промышленности и транспорта РСО-Алания Владимир Марзоев, перевозчики по муниципальным и межмуниципальным маршрутам выйдут на линию с 10 апреля", - говорится в сообщении.

Все водители будут работать в масках и перчатках, а салоны регулярно обрабатываться дезинфицирующими средствами. Пассажирам также настоятельно рекомендуется надевать маски при поездках на общественном транспорте.

При условии соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора в течение нескольких дней общественный транспорт возобновит работу в прежнем режиме.

Северная Осетия приостановила работу общественного транспорта из-за коронавируса 1 апреля. В среду было возобновлено движение трамваев во Владикавказе.

На территории Северной Осетии зарегистрировано 22 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Один человек скончался. В режиме самоизоляции остаются 694 жителя республики, сняты с режима 926 человек.