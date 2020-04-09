Эксперт: поддержка МСП и семей с детьми позволят смягчить последствия пандемии в СКФО

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Новые меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, семей с детьми, а также граждан, временно потерявших работу, предложенные президентом РФ Владимиром Путиным для преодоления негативного воздействия пандемии коронавируса, имеют особое значение для регионов Северного Кавказа, где велико количество многодетных семей, при этом большая доля населения занята в малом и среднем бизнесе. Такое мнение высказал ТАСС директор Северо-Кавказского института РАНХиГС, член Общественной палаты РФ Азамат Тлисов.

В среду глава государства в ходе совещания с главами регионов сообщил о новых мерах поддержки в связи с пандемией коронавируса. В частности, президент сообщил о выплатах безработным родителям по 3 тыс. рублей на каждого ребенка в ближайшие три месяца, расширении круга получателей поддержки на детей от трех до семи лет, выплате пособий по безработице в размере МРОТ всем гражданам, потерявшим работу после 1 марта. Также он предложил распространить на все субъекты МСП отсрочку по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев и предусмотреть реструктуризацию задолженности по всем налогам, кроме НДС, по которым ранее бизнесу была предоставлена отсрочка на шесть месяцев.

"Важно, что президент еще раз подчеркнул важность скорейших выплат семьям с детьми, установленных на каждого ребенка до трех лет и до семи лет. Безусловно, эта мера очень существенно поддержит сейчас жителей Северного Кавказа. Второе, это поддержка малого бизнеса, потому что большая часть жителей региона так или иначе задействована в малом бизнесе, который сейчас будет испытывать, на мой взгляд, самый тяжелый удар от сокращения и изменения спроса, а также в целом от существенной трансформации, которую повлечет за собой пандемия коронавируса. Важно, что решение вопросов борьбы с пандемией носит комплексный характер, чтобы смягчить негативные последствия для экономики и особенно для малого бизнеса, который, к сожалению, не имеет значительной "подушки безопасности", и руководство страны это понимает", - сказал Тлисов.

По его словам, предоставление беспроцентных займов для выплаты заработной платы работникам, отсрочка по уплате налогов, отмена проверок и другие меры поддержки позволят снизить потери малого и среднего бизнеса в период пандемии. "Все эти меры в комплексе, на мой взгляд, с одной стороны, должны облегчить работу малого бизнеса в регионе, а с другой, поддержать тех людей, чьи доходы в силу разных обстоятельств резко сократились, смягчить для них эту сложную ситуацию", - добавил эксперт.

Еще одна значимая, в том числе для регионов Северного Кавказа, мера связана с выплатой увеличенных пособий по безработице. По словам эксперта, помимо непосредственной поддержки граждан, она может дать дополнительный отложенный эффект.

"Граждане, которые до сих пор находились в некоторой "серой" зоне, у которых не было трудовых договоров, официального оформления с трудовой книжкой, сейчас имеют все основания для того, чтобы встать на учет в центрах занятости, то есть фактически обозначить реальное положение вещей. Это важно, потому что далее мы будем видеть реальную картину занятости в регионах. И этот, всегда дефицитный, человеческий ресурс в будущем можно будет направить в наиболее востребованные отрасли", - заключил собеседник агентства.