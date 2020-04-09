Продуктовые наборы получат малообеспеченные семьи в Кировской области

КИРОВ, 9 апреля. /ТАСС/. Семьи с детьми в Кировской области, оказавшиеся в непростой жизненной ситуации в период пандемии, а также семьи, потерявшие работу во время карантина, получат благотворительные продуктовые наборы. Об этом сообщил на своей странице "ВКонтакте" глава региона Игорь Васильев.

"По моему поручению министерство социального развития региона составляет списки семей, которым будут выдаваться продуктовые наборы, предоставленные представителями крупного бизнеса. Это семьи, состоящие на социальном обслуживании, в том числе многодетные малообеспеченные семьи и семьи с детьми-инвалидами. Также продуктовые наборы получат те семьи, которые во время карантина потеряли работу и лишились заработка", - сообщил Васильев.

В пресс-службе правительства области пояснили, что обсуждается также возможность сбора ноутбуков и роутеров для нуждающихся.

Кроме того, 10 млн рублей направят на реализацию проекта "Продуктовая помощь", в ходе которого 20 тыс. пожилых людей региона единовременно получат бесплатный продуктовый набор. 2 тыс. первых таких наборов уже сформированы местными поставщиками продуктов питания. Волонтеры доставят их пожилым людям в ближайшие дни, после чего еженедельно в районы области будет направляться порядка 2 тыс. продуктовых наборов. По данным регионального министерства соцразвития, в настоящее время в штабе "Волонтеров-медиков" насчитывается уже 427 добровольцев, которые доставляют пожилым и маломобильным гражданам продукты питания, лекарственные средства, помогают в оплате коммунальных услуг, а также проводят дистанционные юридические и психологические консультации.

В регионе в настоящее время 28 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, восемь пациентов выписаны после выздоровления. 17 марта в области введен режим повышенной готовности, запрещено проведение спортивных, культурных и других массовых мероприятий. С 28 марта приостановлена деятельность ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров для взрослых и детей, в том числе физкультурных, спортивных, досуговых заведений, также до 5 апреля приостановлена работа организаций общепита, за исключением дистанционной продажи. С 31 марта для граждан в регионе действует режим самоизоляции.