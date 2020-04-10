Аграрии Дагестана планируют заложить 2,8 тыс. га новых садов и виноградников в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 10 апреля. /ТАСС/. Аграрии Дагестана в текущем году планируют заложить по 1,4 тыс. га новых садов и виноградников, сообщил журналистам в пятницу глава республики Владимир Васильев.

"Весенние работы на этот год запланировали на площади 225 тысяч гектаров. Сейчас идет активно сев яровых зерновых, он сегодня завершен на 40%. Работает 1,5 тысячи единиц техники, мы следим за этим. В настоящее время ведется закладка садов, виноградников. В этом году у нас запланировано посадить 1,4 тысячи гектаров виноградников и столько же садов", - сказал Васильев.

По его словам, на сегодняшний день в республике заложено 149 гектаров садов и 152 гектара виноградников.

Как уточнили ТАСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики, весной намечена закладка более 200 гектаров новых виноградников и более 500 гектаров новых садов.

Развитие виноградарства, садоводства в Дагестане сопровождается различными мерами государственной поддержки. По линии Минсельхозпрода региона субсидируется часть затрат по их закладке, на установку системы капельного орошения и т.д.