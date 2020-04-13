В Приморье появится продовольственный фонд для малообеспеченных жителей края

ВЛАДИВОСТОК, 13 апреля. /ТАСС/. Власти Приморья создадут запас продуктов для социально незащищенных слоев населения на время самоизоляции во всех муниципалитетах края, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.

На прошлой неделе во всех регионах Дальнего Востока из-за угрозы распространения коронавируса в том или ином виде ввели обязательную домашнюю самоизоляцию. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев 26 марта поручил выделить дальневосточным субъектам свыше 1 млрд рублей дополнительных средств из внебюджетных источников.

"На базе устойчивых предприятий агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса нужно создать продовольственный фонд. Передавать продукты длительного хранения через склады, общественные и партийные организации, организовать работу волонтеров, которые должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты", - сказал губернатор края Олег Кожемяко, слова которого приводит пресс-служба.

Этот запас необходим, чтобы помочь многодетным семьям, матерям-одиночкам, семьям с детьми-инвалидами, одиноким пенсионерам. Предприятия и фермеры уже заявили, что готовы подключиться к этой работе и поставить молочную и мясную продукцию, яйца, консервированные овощи. Компания "Доброфлот" заявила, что может предоставить 24 тысячи банок сардины иваси, а Русская рыбопромышленная компания - 15 тонн свежемороженого минтая.

Губернатор поручил главам муниципальных образований к среде, 15 апреля, сформировать и направить в Министерство сельского хозяйства Приморья перечень и объемы продуктов, которые районы могут предоставить продовольственному фонду.

По последним данным, в ходе пандемии коронавирусной инфекции в мире заразились более 1,8 млн человек, свыше 110 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 15 770 случаев заражения, выздоровели 1 291 человек, умерли 130. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.