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Пандемия коронавируса нового типа

Школы на Ставрополье приступили к дистанционному обучению

На образовательных платформах зарегистрировались более 210 тыс. школьников

СТАВРОПОЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Школы Ставропольского края после окончания каникул приступили в понедельник к работе в дистанционном формате, сообщил журналистам министр образования края Евгений Козюра.

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики распространения коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников.

"Каникулы в образовательных организациях Ставропольского края закончились, с сегодняшнего дня мы приступили к дистанционному формату обучения. На образовательных платформах [в интернете] зарегистрировались более 210 тыс. школьников. Школьники, которые не имеют возможности использовать онлайн-ресурсы, а таких более 50 тыс., обучаются по индивидуальному плану", - сказал он.

В Ставропольском крае после каникул работу начали более 1,7 тыс. учебных заведений, в школах насчитывается порядка 300 тыс. учеников. Дети, у которых нет технической возможности зарегистрироваться на образовательных платформах в интернете, используют обычные учебники. Школьники общаются с учителями через смс и ммс-сообщения, получают от них задания и отчитываются о проделанной работе.

"И школьникам, и учителям сейчас необходимо научиться работать в дистанционном формате. Выражаю слова благодарности всем родителям, которые глубоко погружены в данный учебный процесс. Непросто начинать дистанционный формат обучения. <…> Мы в течение недели будем вести мониторинг проблемных вопросов и будем решать их в рабочем порядке", - отметил Козюра.

На Ставрополье зарегистрировано 86 случаев заражения коронавирусом, восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, у шести пациентов состояние оценивается как средней степени тяжести. Десять человек после выздоровления выписаны из больниц, два человека скончались. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрированы 18 328 случаев заражения, выздоровели 1 470 человек, умерли 148. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
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