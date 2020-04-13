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В Железноводске Пушкинскую галерею превратят в виртуальный концертный зал

Она станет первым в регионе виртуальным концертным залом

ПЯТИГОРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Пушкинскую галерею в городе Железноводске Ставропольского края оснастят мультимедийным оборудованием и она станет первым в регионе виртуальным концертным залом. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе городской администрации.

"В Железноводске Пушкинская галерея станет первым в регионе виртуальным концертным залом. Памятник культурного наследия планируют оснастить современным мультимедийным оборудованием, которое позволит вести онлайн трансляции из лучших концертных залов России", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, виртуализация Пушкинской галереи станет еще одним этапом цифровизации Железноводска.

"Зрители смогут приобщаться к филармонической музыке и онлайн посещать концерты ведущих российских мэтров, что позволит нам популяризировать отечественную культуру. Пушкинскую галерею в период высокого курортного сезона в день посещает более 1 тыс. человек со всего мира", - приводятся в сообщении слова главы города Евгения Моисеева.

Отмечается, что в 2017 году Пушкинскую галерею капитально отреставрировали. В галерее имеется три зала - концертный, выставочный и витражный.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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