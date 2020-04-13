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Пандемия коронавируса нового типа

Производство медицинских масок в день наладили в Северной Осетии

Они в среднем выпускают около 3 тыс. штук в день

ВЛАДИКАВКАЗ, 13 апреля. /ТАСС/. Предприятия Северной Осетии наладили производство медицинских масок, в день выпускается порядка 3 тыс. штук в день. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского министерства промышленности и транспорта.

"В Северной Осетии в период пандемии ряд предприятий легкой промышленности освоили пошив медицинских масок и халатов. Фабрики и малые ателье изготавливают порядка двух-трех тысяч масок день", - говорится в сообщении.

Среди предприятий, которые начали выпуск масок, - "Ирафская швейная фабрика", "Изольда", "Комбат", "УПП Всероссийского общества слепых", "Галион". Медицинские маски шьют в республике и многие мастерицы народных художественных промыслов.

В Северной Осетии зафиксировали 34 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего под медицинским наблюдением на самоизоляции остаются 592 жителя республики. Сняты с медицинского наблюдения (самоизоляции) 1298 человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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