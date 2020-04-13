Соединяющую аэропорт Минвод с городами-курортами дорогу отремонтируют к 2024 году

ПЯТИГОРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Трассу А-157, ведущую от аэропорта Минеральных Вод к лечебным курортам Ставрополья, расширят к 2024 году до четырех полос. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ".

"К 2024 году трасса А-157, ведущая к лечебным курортам Ставрополья, станет четырехполосной. Работы по расширению 30-километрового участка федеральной автодороги А-157 Минводы - Кисловодск начнутся в апреле", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проезжую часть расширят с 7,5 до 15 м. Для безопасной остановки туристских автобусов и легкового транспорта дорожники укрепят обочины на ширину 2 м. Кроме того, на объекте отремонтируют 53 водопропускные трубы, укрепят откосы насыпи георешеткой и неткаными синтетическими материалами.

"Для обеспечения безопасности здесь нанесут разметку термопластиком со светоотражающими шариками и установят новые дорожные знаки. Встречные потоки автотранспорта разделят на всем протяжении участка. Для этого дорожники установят почти 30 км железобетонного ограждения, а также 50 км краевого металлического барьерного ограждения", - отмечается в сообщении.

На пяти транспортных развязках установят свыше 16 км линий электроосвещения. Участки, подверженные опасности схода оползней, защитят подпорными стенами. Кроме того, дорожники проведут реконструкцию семи путепроводов.

По данным управления, жилые застройки оградят от шума акустическими экранами протяженностью более двух км и высотой 2,5 м, установят две новые автобусные остановки. Для сохранения экологической чистоты курортной зоны специалисты устроят очистные сооружения, высадят более 300 саженцев деревьев в полосе отвода автодороги, а в реки Кума и Подкумок выпустят 360 мальков русского осетра.

О дороге

Автомобильная дорога А-157 связывает международный аэропорт в городе Минеральные Воды с городами-курортами Ессентуки и Кисловодск, а также является транзитным коридором с выходом на Военно-Сухумскую дорогу в Карачаево-Черкесской Республике. Ежедневно здесь проезжает более 10 тыс. автомобилей. По данным специалистов, к 2033 году эта цифра увеличится в два раза. Объект реконструкции входит в комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры.