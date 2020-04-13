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Более 40 тыс. жителей Ставрополья стали участниками онлайн-проектов за время самоизоляции

Семь научно-познавательных и развлекательных онлайн-проектов были запущены при поддержке правительства региона

СТАВРОПОЛЬ, 13 апреля. /ТАСС/. Более 40 тыс. жителей Ставропольского края, находясь на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, приняли участие в образовательных и развлекательных онлайн-проектах, запущенных при поддержке правительства региона. Об этом в понедельник сообщили журналистам в краевом управлении по информационной политике.

"Жители Ставрополья активно включаются в онлайн-проекты, организованные для тех, кто находится дома в самоизоляции. Это семь научно-познавательных и развлекательных онлайн-проектов, проводимых для жителей региона при поддержке правительства Ставропольского края. Численность участников превысила 40 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Самым масштабным стал проект "Выходные дома", в котором жители края рассказывают о том, как сохранять физическую форму, организовать семейный досуг, разнообразить питание в режиме самоизоляции. Онлайн-марафон был запущен районными печатными изданиями края. Также местные журналисты запустили онлайн-конкурсы кулинарных рецептов, изготовления медицинских масок, творческие состязания и другие.

Северо-Кавказский федеральный университет, который является крупнейшим вузом округа, открыл дистанционный проект по изучению иностранных языков, цикл научно-популярных онлайн-лекций и онлайн-курсов по школьным предметам.

На Ставрополье зарегистрировано 86 случаев коронавируса нового типа, восемь пациентов находятся в тяжелом состоянии, у шести пациентов состояние оценивается как средней степени тяжести. Десять человек после выздоровления выписаны из больниц, еще два человека умерли. Случаи коронавируса на Ставрополье с начала пандемии были зарегистрированы на 17 территориях. Режим всеобщей самоизоляции в крае был продлен до 30 апреля.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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