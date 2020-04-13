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Объекты культурного наследия в Ростовской области получили зоны охраны

Они находятся в Багаевском, Неклиновском, Октябрьском, Обливском и Чертковском районах, а также в Ростове-на-Дону и Новошахтинске

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство Ростовской области утвердило зоны охраны 13 объектов культурного наследия регионального значения. Об этом в понедельник сообщили в управлении информационной политики правительства Ростовской области.

"Приняты постановления об установлении зон охраны 13 объектов культурного наследия регионального значения, а также утверждены требования к градостроительным регламентам в границах территорий данных зон", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что объекты расположены в Багаевском, Неклиновском, Обливском, Октябрьском, Чертковском районах, а также в Ростове-на-Дону и Новошахтинске. Например, усадьба есаула А. А. Чикилева, находящаяся в хуторе Чекилеве Неклиновского района, была построена в конце XIX века и представляет собой дом, амбары, конюшни, парк с прудом. Церковь Успения Богородицы построили в станице Гундоровской (ныне город Донецк) по проекту, утвержденному императором Николаем I. История Одигитриевской церкви связана с явлением в станице Аксайской (ныне город Аксай) в 1830 году во время эпидемии холеры чудотворной иконы Божией Матери "Одигитрия", с которой местные жители совершили крестный ход. В 1897 году завершилось строительство церкви в честь иконы.

"Охранные зоны объектов культурного наследия помогают обеспечить сохранность объекта в его историческом ландшафтном окружении, устанавливая особый режим использования земель и земельных участков", - отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

На территории области находится 10 818 объектов культурного наследия. В 2020 году на их охрану и сохранение из бюджета Ростовской области выделено 396 млн рублей, отметили в управлении информполитики.

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