В Ингушетии выписали первого выздоровевшего пациента с коронавирусом

МАГАС, 14 апреля. /ТАСС/. Врачи Назрановской городской больницы в Ингушетии выписали первого пациента после заражения коронавирусом. Мужчина выздоровел и уже находится дома, сообщила ТАСС министр здравоохранения Ингушетии Зарема Льянова.

"К выписке готовы четыре человека, все показатели у них в норме. Первого пациента с коронавирусом мы уже выписали сегодня, в больнице он находился 15 дней, пришли результаты повторных анализов, он совершенно здоров и не заразен для окружающих его людей. Он уже отправился домой", - сказала Льянова.

По ее словам, на данный момент в медучреждении есть все необходимые медикаменты для помощи больным. Лечение для каждого пациента подбирается индивидуально.

"На сегодняшний день сокращения больных не наблюдается, в основном поступают возрастные пациенты и с клиникой пневмонии, это температура, кашель, респираторные проявления. К сожалению, есть заболевшие и среди медработников, но они переносят заболевание в легкой форме. Эти работники отстранены от исполнения своих обязанностей, они изолированы, везде проведены дезинфекционные мероприятия", - добавила министр.

В Ингушетии 34 подтвержденных случая заражения коронавирусом, всего же, в регионе госпитализированы с подтвержденным диагнозом и подозрением на коронавирус 94 человека. Из них 14 пациентов находятся в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из которых 5 человек - на ИВЛ. Первый пациент с коронавирусом умер в регионе в ночь с 10 на 11 апреля, днем 11 апреля умер один из лидеров традиционного духовенства республики Абдуррахман Мартазанов, который был доставлен в больницу 10 апреля с подозрением на коронавирус.

За время пандемии коронавируса в мире заразились более 1,9 млн человек, около 120 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 21102 случая заражения, выздоровели 1694 человека, умерли 170. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.