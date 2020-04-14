{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Власти Ставрополья поддержат предприятия ЖКХ в период пандемии

Им будут предоставляться госгарантии при обращении в банк

СТАВРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края введут меры поддержки для предприятий жилищно-коммунального хозяйства в период пандемии коронавируса. Компаниям будут предоставляться госгарантии при обращении в банк, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе краевого Минфина.

"На федеральном уровне принято решение о неначислении пени за просрочку коммунальных платежей. Очевидно, что выручка предприятий ЖКХ снизится, а ведь им в свою очередь нужно рассчитываться с поставщиками за ресурсы, выплачивать зарплату сотрудникам. Принято решение, что для таких предприятий государство выступит гарантом при обращении в банк", - цитирует пресс-служба министра Ларису Калинченко.

Ранее в правительстве края сообщали о разработке мер по предоставлению госгарантий для санаторно-курортных организаций, которые до 1 июня не смогут принимать отдыхающих. По данным краевого Минфина, общая сумма гарантий по двум направлениям составит до 2 млрд рублей. Законопроект о внесении соответствующих изменений в бюджет края был одобрен на внеочередном заседании правительства Ставрополья.

В Ставропольском крае коронавирус лабораторно был подтвержден у 95 человек, два пациента с коронавирусом умерли. На сегодняшний день шесть человек находятся в тяжелом состоянии, 11 были выписаны из больниц после выздоровления. Режим самоизоляции установлен в регионе до конца апреля, часть организаций и предприятий региона приостановила свою работу.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В храме при "Крестах" записали литургию для трансляции в колониях Петербурга и Ленобласти
Руководство УФСИН организовало видеозапись, потому что осужденные временно не могут посещать храмы во время богослужения из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС