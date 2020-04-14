Власти Ставрополья поддержат предприятия ЖКХ в период пандемии

СТАВРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Власти Ставропольского края введут меры поддержки для предприятий жилищно-коммунального хозяйства в период пандемии коронавируса. Компаниям будут предоставляться госгарантии при обращении в банк, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе краевого Минфина.

"На федеральном уровне принято решение о неначислении пени за просрочку коммунальных платежей. Очевидно, что выручка предприятий ЖКХ снизится, а ведь им в свою очередь нужно рассчитываться с поставщиками за ресурсы, выплачивать зарплату сотрудникам. Принято решение, что для таких предприятий государство выступит гарантом при обращении в банк", - цитирует пресс-служба министра Ларису Калинченко.

Ранее в правительстве края сообщали о разработке мер по предоставлению госгарантий для санаторно-курортных организаций, которые до 1 июня не смогут принимать отдыхающих. По данным краевого Минфина, общая сумма гарантий по двум направлениям составит до 2 млрд рублей. Законопроект о внесении соответствующих изменений в бюджет края был одобрен на внеочередном заседании правительства Ставрополья.

В Ставропольском крае коронавирус лабораторно был подтвержден у 95 человек, два пациента с коронавирусом умерли. На сегодняшний день шесть человек находятся в тяжелом состоянии, 11 были выписаны из больниц после выздоровления. Режим самоизоляции установлен в регионе до конца апреля, часть организаций и предприятий региона приостановила свою работу.