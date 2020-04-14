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Ставрополье получит более 428 млн рублей на ремонт школ искусств

В 2020 году планируется провести работы в 15 учреждениях

СТАВРОПОЛЬ, 14 апреля. /ТАСС/. Ставропольский край получит из федерального бюджета 428,8 млн рублей на ремонт детских школ искусств, сообщила во вторник пресс-служба главы региона.

"На эти цели в порядке софинансирования край получит из федерального бюджета в общей сложности 428,8 млн рублей. Соответствующее трехлетнее соглашение подписано между правительством края и Министерством культуры РФ. В 2020 году ремонтные работы запланированы в 15 муниципальных детских школах искусств", - говорится в сообщении.

Планируется, что в 2020 году ремонты пройдут в школах искусств в Ставрополе, Пятигорске, Железноводске, Невинномысске, Минераловодском, Изобильненском городских округах, Арзгирском, Курском, Кочубеевском, Шпаковском районах.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что правительство и региональные власти должны способствовать приведению в порядок помещений, где располагаются детские школы искусств. Он напомнил, что в рамках национального проекта "Культура" выделяется более 8 млрд рублей на оборудование и музыкальные инструменты для таких школ, подчеркнув, что при этом более 1 тыс. помещений, где размещены учреждения, обветшали или непригодны для занятий.

Нацпроект "Культура" состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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