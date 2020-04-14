Сотрудники Миннаца Дагестана перечислил часть своих зарплат врачам инфекционной больницы

МАХАЧКАЛА, 14 апреля. /ТАСС/. Сотрудники Министерства по национальной политике и делам религий (Миннац) Дагестана перечислили часть своей зарплаты врачам Республиканского центра инфекционных болезней, где лечат большинство зараженных новой коронавирусной инфекцией жителей региона. Об этом ТАСС сообщил во вторник министр по национальной политике и делам религий республики Энрик Муслимов.

"Сегодня все работники нашего министерства перечислили часть своей заработной платы медикам Республиканского центра инфекционных болезней им. Магомедова, которые спасают жизни наших земляков от нового коронавируса COVID-19", - сказал Муслимов.

По его словам, коллектив ведомства собрал около 200 тыс. рублей.

Муслимов сообщал ТАСС 9 апреля, что коллективом Миннаца Дагестана принято решение поддержать медицинский персонал Республиканского центра инфекционных болезней. По словам министра, в ведомстве работает около 60 человек.

По данным управления Роспотребнадзора по Дагестану, всего в регионе 100 подтвержденных положительных результатов заболевания коронавирусом, девять человек выздоровели. Всего обследовали более 6,8 тыс. человек, свыше 2,1 тыс. в настоящее время находятся на домашней изоляции. Большинство пациентов с коронавирусом в Дагестане госпитализированы в Республиканский центр инфекционных болезней в Махачкале.