Православных Дагестана, Чечни и Ингушетии призвали не посещать церкви на Пасху

МАХАЧКАЛА, 15 апреля. /ТАСС/. Махачкалинская епархия призвала православных Дагестана, Чечни и Ингушетии не посещать церкви на Пасху. Об этом говорится в обращении архиепископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама, которое размещено в среду на странице епархии в Instagram.

"Православные жители Республики Дагестан, Чеченской Республики и Республики Ингушетия. Ради пастырской заботы о жизни и здоровье людей, а также в ответ на запрос санитарных властей республики, с болью в сердце призываю православных христиан воздержаться от посещения храмов Махачкалинской епархии и пребывать в своих жилищах, совершая домашнюю молитву, а также участвуя в богослужениях посредством прямых трансляций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 15 апреля богослужения в пределах Махачкалинской епархии будут "временно совершаться только при участии священнослужителей, церковнослужителей, а также приходских сотрудников и волонтеров, присутствие которых необходимо".

"Прошу вас с пониманием отнестись к требованиям санитарно-эпидемиологических служб, оставаться дома, помня, что временные ограничения на пребывание в храме не лишают нас возможности приобщаться день за днем к великим событиям Страстей и Воскресения Господа нашего через чтение священного писания, через соучастие в богослужениях при их трансляции, через домашнее чтение богослужебных последований", - отметил архиепископ.

В пределах Махачкалинской епархии на конец 2019 года находится 31 храм, две домовые церкви, 15 часовен, семь молитвенных комнат, а также один мужской и один женский монастыри - всего 57 религиозных объектов.

Власти Дагестана в связи с пандемией коронавируса с 1 апреля ввели ограничения на передвижение для жителей республики. После этого муфтият Дагестана призвал мусульман региона приостановить посещение мечетей и совершать все намазы (молитвы) дома, в том числе пятничный джума-намаз (коллективная молитва).