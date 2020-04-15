В Северной Осетии высадили 12 тыс. саженцев клена и ясеня по акции "Сад памяти"

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 апреля. /ТАСС/. Представители Минприроды региона и аграрии Северной Осетии высадили 12 тыс. саженцев клена и ясеня на территории Дигорского лесничества по акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Акцию провели при соблюдении всех мер предосторожности при пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

"В лесном фонде на территории Дигорского лесничества прошла акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба Минприроды республики, на площади 13 га было посажено 12 тыс. саженцев клена и ясеня", - говорится в сообщении.

В акции приняли участие сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии, аграрного управления "Аланиялес", представители арендатора АО "Рокос". Мероприятие прошло при соблюдении всех правил и мер предосторожности в период пандемии.

Всего в год 75-летия Победы в республике высадят 89 934 дерева. Они символизируют память обо всех участниках Великой Отечественной войны из Северной Осетии.

Акция "Сады Памяти" приурочена к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В память о погибших советских войнах с 18 марта по 22 июня по всей России планируется высадить 27 млн деревьев. Основная цель акции - увековечить память о событиях и участниках войны, консолидировать гражданскую активность населения, общественных, волонтерских и добровольческих организаций.

На фронтах Великой Отечественной войны сражался каждый пятый житель Северной Осетии. Всего на войну ушли более 89 тыс. жителей региона. Из них более 45,5 тыс. человек не вернулись, каждый второй представитель Северной Осетии, участвовавший в войне, погиб на фронте. 72 воинам было присвоено звание Героя Советского Союза, двое из них - Исса Плиев и генерал-майор Иван Фесин - были удостоены этого звания дважды. Девять представителей республики стали полными кавалерами ордена Славы, 50 воинам были присвоены воинские звания генералов и адмиралов.