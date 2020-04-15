Волонтеры СКФО начали подавать заявки в онлайн-школу проекта "Россия - моя история"

МАХАЧКАЛА, 15 апреля. /ТАСС/. Заявки на участие в онлайн-школе социального лидерства, которая пройдет в апреле при поддержке проекта "Россия - моя история", начали поступать из регионов Северного Кавказа, сообщил ТАСС в среду руководитель Ассоциации исторических парков Иван Есин.

"Менее чем за неделю с начала приема заявок на участие поступило порядка 300 заявок. Первые заявки поступили, в том числе, из регионов Северного Кавказа. Например, есть участник из Дагестана, который много лет занимается сохранением и популяризацией дагестанских языков, а сейчас разрабатывает приложение по популяризации истории родного края. Тяга человека к своей истории и работа над ее сохранением вызывает уважение, и мы бы хотели приблизить участников к реализации таких проектов", - рассказал Есин.

В целом же, по данным оргкомитета школы, заявки поступили из более чем 100 населенных пунктов России. Среди желающих пройти обучение как представители крупных городов (Москва, Санкт-Петербург, Махачкала, Ставрополь, Пятигорск, Минеральные воды, Екатеринбург, Барнаул, Омск, Симферополь, Краснодар, Самара и другие), так и жители совсем маленьких городов и небольших поселений. Из всех заявок будут выбраны 100 лучших претендентов, которые пройдут обучение в школе. Остальным после завершения курса будут доступны все записи лекций.

"Большое количество региональных заявок говорит о заинтересованности молодых людей в проектах социальной важности. Такой интерес к волонтерству в нашей стране не может не радовать. Среди поданных заявок как участники, чей путь в волонтерстве начнется с нашего проекта, так и те, кто уже много лет развивает свои проекты, но не имеет достаточно навыков, чтобы их воплотить, а проекты действительно интересные и нужные", - привели в пресс-службе проекта слова куратора школы Елизаветы Миляевой.

Ранее сообщалось, что онлайн-школа пройдет 24-25 апреля участники получат знания от практикующих экспертов, реальный опыт создания ценных проектов и возможность стать координатором одного из направлений волонтерского корпуса "Наследники". Принять участие в проекте смогут молодые люди 15-27 лет, которым интересны сферы культуры, маркетинга и медиа. Обучение бесплатное, но желающие пройти его должны до 20 апреля подать заявку на сайте волонтерского корпуса "Наследники".

О волонтерском корпусе

Волонтерский корпус "Наследники" создан в 2019 году как новое молодежное движение, посвященное сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию, трансляции духовно-нравственных ценностей. Волонтеры участвуют в мероприятиях и проектах одного из крупнейших выставочных исторических проектов страны - парка "Россия - Моя история" в Москве.

Первый мультимедийный комплекс "Россия - моя история" открылся в 2015 году в Москве, позже парки появились еще в 20 регионах страны. Ведется строительство объектов в Пятигорске и Владивостоке.